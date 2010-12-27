Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите

На самом деле этого не было.

Дмитрий Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на "нормандском" саммите. Пресс-секретарь президента РФ заявил "РИА Новостям", что высказывание не соответствует действительности

Нет, не было прокомментировал участник переговоров

Ранее о неокрепшем эмоциональном состоянии Суркова рассказал глава МВД Украины. Он утверждал, что Сурков кричал и бросал бумаги на стол. Чиновник из России якобы был возмущен тем, что "они так не договаривались". Эта позиция связана с дальнейшим разведением войск на территории Донбасса. Киев отказался разводить боевые силы по всей линии соприкосновения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский обещает продлить закон об особом статусе Донбасса.

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