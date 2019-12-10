У Суркова "сдали нервы" на нормандском саммите в Париже

Это произошло во время обсуждения вопроса о возвращении Украине контроля над границей с Россией.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова сдали нервы во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Это произошло во время обсуждения вопроса о возвращении Украине контроля над границей с Россией. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Аваков рассказал, что Сурков бросил бумаги на стол и начал кричать: "Мы так не договаривались, они предложили разводить войска и дальше". В свою очередь глава МИД заявил, что отвод войск означает сдачу позиций Украины "на километры".

Украинские правоохранители готовы патрулировать территории Донбасса совместно с представителями территориальных общин. Однако это станет возможно, когда Россия вернет контроль над украинской границей, и стороны достигнут всех договоренностей.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией.

Видео: Depo.Ua, YouTube / 112 Украина