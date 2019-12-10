Киев готов к противостоянию с Москвой. Однако чиновники рассчитывают договориться.

Премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией. Алексей Гончарук заявил, что следует дождаться продолжения переговоров по транзиту газа

Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто...Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом прокомментировал спикер

Политик заявил, что Киев полностью готов к "газовой войне", так как хранилища наполнены ресурсами. Он напомнил, что логику страны поддерживают в ЕС и Стокгольмском арбитраже. Одновременно с этим, российский "Северный поток-2" еще недостроен. Гончарук рассказал, что на "нормандском" саммите удалось найти понимание. Однако контракт все еще не подписан, но этого и не должно было произойти в Париже".

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа.

Фото: Facebook/Олексій Гончарук - Прем"єр-міністр України

Видео: YouTube/UATV Russian