Убыль населения не перекроет даже приток приезжих.

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на данные от Росстата. Естественная убыль россиян составила за последний год 259,6 тысяч человек. Исследование отображает данные с января по октябрь.

Зафиксированный показатель стал самым высоким за последние 11 лет. Эксперты считают, что приток мигрантов не перекроет данную проблему. Основной причиной снижения численности считают низкую рождаемость. Этот вопрос затрагивает 80 из 85 регионов России. В государстве сокращается количество женщин репродуктивного возраста.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне.