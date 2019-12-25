Петербургский трамвайный парк № 7 прошёл реконструкцию без остановки движения

Трамвайному парку № 7 в Петербурге исполнилось 95 лет.

Трамвайный парк № 7 в Петербурге отметил 95-летие. Он стал первым депо города, которое прошло комплексную реконструкцию без прекращения работы трамваев на маршрутах. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

После модернизации предприятие вошло в число наиболее технологичных объектов транспортной системы Северной столицы. В депо установили станок для обточки колёсных пар без снятия тележек, оборудовали автоматизированную площадку для доступа к крышам вагонов и внедрили интеллектуальные системы безопасности.

В дальнейшем парк планирует перейти к автоматизированной расстановке подвижного состава. Эта технология позволит трамваям самостоятельно перемещаться по территории депо в соответствии с заданием.

Сейчас парк полностью перешёл на эксплуатацию современных трамваев. В его распоряжении находятся 145 вагонов моделей "Богатырь-М", "Витязь-М" и "Невский". Они оснащены системами искусственного интеллекта, которые обеспечивают безопасность и помогают водителям.

Трамвайный парк № 7 обслуживает девять маршрутов в Невском, Красногвардейском и Центральном районах Петербурга. За год ими пользуются около 30 млн пассажиров.

Кирилл Поляков поздравил сотрудников предприятия с юбилеем и пожелал коллективу сохранять исторические традиции и продолжать развивать городской транспорт.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге семьи участников СВО могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)