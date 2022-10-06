В Петербурге численность населения за год сократилась на 7,6 тыс. человек

Так, по предварительной оценке, в Северной столице 1 октября проживали 5 млн 592,4 тыс. человек.

С начала 2023 года численность постоянного населения Петербурга снизилась на 7,6 тыс. человек (0,1%). Данные опубликовал Петростат 7 декабря в обновленном отчете.

Так, по предварительной оценке, в Северной столице 1 октября проживали 5 млн 592,4 тыс. человек. Сокращение, согласно документу, произошло из-за естественной убыли и миграционного потока. В частности, естественная убыль населения составила 93% от общей убыли населения.

За 9 месяцев этого года появились на свет 36 146 детей, что меньше на 2190 по сравнению с 2022-м. При этом уменьшилось количество смертей на 6156 петербуржцев и достигло 43292 человек.

Отметим, что в Ленобласти стало на 8,3 тыс. человек больше (0,4%). Это связывают с миграционным приростом, компенсирующим естественную убыль населения и превышающим ее на 103%.

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Фото: Piter.TV