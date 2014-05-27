Госстройнадзор запустил чат-бота для обращений жителей Петербурга

Информационный помощник расскажет об актуальных новостях и поможет с решением вопросов

Теперь у жителей Санкт-Петербурга есть возможность получить информацию о деятельности Госстройнадзора с помощью чат-бота. Опробовать информационного помощника можно с 18 декабря, отметили в городской службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Застройщики и простые жители могут воспользоваться чат-ботом, чтобы получить ответ на любой вопрос, связанный с работой Госстройнадзора. К примеру, через информационного помощника можно направить обращение, а также узнать, что делать с шумными работами на стройплощадке и дефектами на объектах участникам долевого строительства.

Жители Петербурга также могут получить информацию о сервисах госслужбы и о всех необходимых требованиях по осуществлению сноса объекта капитального строительства.

Ранее в Петербурге запустили Telegram-бот с информацией о катках и лыжых трассах.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга