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К 2046 году население в Петербурге может сократиться на 76 тыс. человек
Вчера, 22:49
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К 2046 году население в Петербурге может сократиться на 76 тыс. человек

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Предположительно, к началу следующего года население Петербурга увеличится на 10,8 тыс. человек и достигнет 5 млн 608 тыс. жителей, однако постепенно показатель сократится. 

Численность населения Петербурга к 2046 году может сократиться на 76 тыс. человек и составить 5 млн 521 тыс. горожан. Об этом пишет "Петербургский дневник" 2 июля, ссылаясь на данные Петростата.

Предположительно, к началу следующего года население Петербурга увеличится на 10,8 тыс. человек и достигнет 5 млн 608 тыс. жителей, однако постепенно показатель сократится. 

Так, в 2025 году в городе на Неве будут проживать 2 млн 528 тыс. мужчин. За 11 лет их может стать на 23,4 тыс. меньше, а женщин за этот же период – на 64 тыс. петербурженок. 

В Ленобласти к началу текущего года численность населения составила 2 млн 35 тыс. человек. Предполагается, что за год показатель достигнет отметки в 2 млн 63 тыс. человек. За 11 лет численность вырастет на 360 тыс. жителей и достигнет 3 млн 396 тыс. человек. 

В регионе к следующему году будет 969,4 тыс. мужчин и 1 млн 94 тыс. женщин. К началу 2046 года численность станет больше на 169 тыс. и на 163,5 тыс. человек соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: петростат, численность населения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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