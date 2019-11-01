Почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года

Этот показатель ниже среднего уровня расходов иностранных туристов.

По данным, представленным на заседании городского правительства временно исполняющей обязанности председателя комитета по развитию туризма Наной Гвичией, российские туристы, посещающие Петербург, тратят в среднем 45 тыс. рублей за одну поездку.

Этот показатель ниже среднего уровня расходов иностранных туристов. Так, путешественники из стран ближнего зарубежья тратят более 69 тыс. рублей, а из дальнего зарубежья - свыше 107 тыс. рублей.

В 2023 году туризм принес в экономику Петербурга 483 млрд рублей. Это стало возможным благодаря 9,5 млн путешественников, посетивших город.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета.

Фото: Piter.TV