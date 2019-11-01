Почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года

По данным, представленным на заседании городского правительства временно исполняющей обязанности председателя комитета по развитию туризма Наной Гвичией, российские туристы, посещающие Петербург, тратят в среднем 45 тыс. рублей за одну поездку.
Этот показатель ниже среднего уровня расходов иностранных туристов. Так, путешественники из стран ближнего зарубежья тратят более 69 тыс. рублей, а из дальнего зарубежья - свыше 107 тыс. рублей.
В 2023 году туризм принес в экономику Петербурга 483 млрд рублей. Это стало возможным благодаря 9,5 млн путешественников, посетивших город.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все