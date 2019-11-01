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Почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года
Сегодня, 14:51
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Почти 5 млн туристов посетили Петербург с начала 2024 года

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Этот показатель ниже среднего уровня расходов иностранных туристов.

По данным, представленным на заседании городского правительства временно исполняющей обязанности председателя комитета по развитию туризма Наной Гвичией, российские туристы, посещающие Петербург, тратят в среднем 45 тыс. рублей за одну поездку.

Этот показатель ниже среднего уровня расходов иностранных туристов. Так, путешественники из стран ближнего зарубежья тратят более 69 тыс. рублей, а из дальнего зарубежья - свыше 107 тыс. рублей.

В 2023 году туризм принес в экономику Петербурга 483 млрд рублей. Это стало возможным благодаря 9,5 млн путешественников, посетивших город.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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