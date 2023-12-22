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Петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета
Сегодня, 11:00
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Петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета

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Пассажиров направили  в отель, это подтвердил перевозчик.

Туристы из Петербурга на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета. Об этом сообщили на портале TourDom со ссылкой на одного из путешественников.

Турист рассказал, что на самолете Boeing 777 авиакомпании Red Wings возникла неисправность. В связи с этим туристы пока не могут вернуться в город на Неве. Пассажиров направили  в отель, это подтвердил перевозчик.

Авиакомпания принесла извинения туристам за доставленные неудобства. Отмечается, что вылета ждут 415 человек. 

Ранее мы писали, что в Пулково перестали принимать обернутый пищевой пленкой багаж.

Фото: Pxhere

Теги: поломка самолета, пхукет, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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