Петербуржцы на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета

Пассажиров направили в отель, это подтвердил перевозчик.

Туристы из Петербурга на сутки застряли на тайском курорте Пхукет из-за поломки самолета. Об этом сообщили на портале TourDom со ссылкой на одного из путешественников.

Турист рассказал, что на самолете Boeing 777 авиакомпании Red Wings возникла неисправность. В связи с этим туристы пока не могут вернуться в город на Неве. Пассажиров направили в отель, это подтвердил перевозчик.

Авиакомпания принесла извинения туристам за доставленные неудобства. Отмечается, что вылета ждут 415 человек.

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Фото: Pxhere