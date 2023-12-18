Петербуржцам солнце светило за лето 779 часов

Жители Петербурга получили меньше солнца, чем в прошлые годы.

Синоптики подвели итоги летнего сезона 2025 года в Петербурге — солнце светило 779 часов, что ниже показателей последних четырех лет. Лето 2025 года в Санкт-Петербурге отличалось переменчивой погодой. По данным синоптика Александра Колесова, температура воздуха в июне и августе была немного ниже нормы, тогда как июль компенсировал прохладу жаркими днями.

В июле столбики термометров достигали +30 градусов в течение пяти суток. Для сравнения, летом 2024 года жара до +30 фиксировалась четыре раза. Средняя температура прошедшего сезона составила +18,1 градуса, что ниже значений предыдущих четырех лет.

Общее количество солнечных часов за три летних месяца составило 779. В последние годы этот показатель consistently превышал 850. По данным метеонаблюдений, июнь оказался наиболее дождливым — выпало 145% нормы осадков, в августе этот показатель составил 122%. Несмотря на это, лето нельзя назвать экстремальным по количеству дождей, однако число солнечных часов оказалось ниже многолетних значений.

Фото: freepik (wirestock)