Петербуржцы не пострадают от перекрытия городских улиц

В Петербурге скорректируют зоны перекрытия улиц для удобства жителей.

Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года планирует скорректировать зоны перекрытия улиц и магистралей в Петербурге. Директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилл Поляков заявил, что зоны перекрытия будут изменены, для комфорта петербуржцев.

По словам Полякова, корректировки введутся во всех городах, где проводится Чемпионат Мира по футболу. Сообщается, что изменения коснутся на остановках для автобусов-шатллов, также корректировки появятся в маршрутах в местах пересечения людских потоков.

По некоторым городам мы добились того, что через 40 минут после финального свистка мы снимаем все перекрытия и все едут без особых проблем. В Петербурге это время немного затянулось, потому что были еще послематчевые мероприятия. Хотя мы за 50 минут разгрузили чашу стадиона и через 2 часа начали снимать все шатллы, потому что там уже никого не было.Мы будем ещё минимизировать время, чтобы было минимальное ущемление прав горожан. Кирилл Поляков

Фото: Pixabay