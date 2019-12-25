В городе появятся 40 площадок для завершения поездок на прокатных самокатах

Петербург вводит новые правила парковки электросамокатов.

В Петербурге до конца 2026 года планируют оборудовать около 40 специальных мест для парковки электросамокатов. Разметку для таких площадок уже начали наносить на городских улицах. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская.

Одну из новых зон заметили на Морской набережной в Василеостровском районе. Площадки разместят в районах, прилегающих к центральной части города. Они будут совпадать с зонами, в которых пользователи смогут завершать поездки на прокатных самокатах, пишет КП-Петербург.

По словам Бахмутской, необходимость в новых местах возникла после введения запрета на парковку самокатов в четырёх центральных районах. В результате прокатный транспорт стали оставлять большими скоплениями на прилегающих улицах. Особенно заметной проблема была на набережной Обводного канала.

Места для стоянок согласовали с районными администрациями и комитетами Смольного. Пока проект работает в экспериментальном режиме: городские власти намерены оценить реакцию пользователей на появление специальных зон.

Кроме того, сотрудники кикшеринговых компаний будут перемещать на обозначенные площадки самокаты, оставленные на соседних улицах. В следующем сезоне для прокатного транспорта могут ввести обязательное правило: завершать поездку разрешат только на специальных стоянках. За нарушение пользователям будут начислять штрафы внутри сервисов проката.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV