Ожидания по зп у трудовых приезжих выше, чем у россиян.

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне. Зарплатные ожидания приезжих в среднем на 6% выше, чем у местного населения. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на исследование компании Worki, относящейся к Mail.ru Group. Наибольший разрыв наблюдается к вакансии водителя (разница в 14%). Мигранты просят 54,5 тысяч, россияне - 47 тысяч.

Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне запрашивают на линейных позициях зарплату меньше комментируют эксперты

Наименьший разрыв в оплате труда зафиксирован в профессии продавца и администратора (2,4%). Приезжие хотят получать 25,5 тысяч рублей, в то время как россияне - 25 тысяч рублей. Самый низкий разрыв в ожиданиях социологи увидели в Москве, Петербурге. А вот самый большой - в Нижнем Новгороде. Там разница в денежном соотношении достигает 18,3% в среднем (чуть более пяти тысяч рублей).

Ранее Piter.tv писал о том, что с начала года из Петербурга выдворили почти 1700 нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

