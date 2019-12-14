Глава МИД Украины заявил, что у президента "есть ряд планов относительно этого".

В Киеве согласны ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Парламентарии считают, что Минские соглашения не приносят результатов. Россия не идет на уступки, соответственно – пора переходить к следующему шагу. Это мнение украинского президента, который не видит другого выхода, заявил Пристайко. Однако министр готов поддерживать главу государства и оказывать ему содействие в воде миротворцев в Донбасс.

Напомним, что в рамках саммита в Париже было принято решение придерживаться Минских соглашений несмотря на то, что украинский президент хотел внести изменения. Зеленский заявил, что это "сложная, но необходимая процедура".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что приставы прокомментировали сообщение о потенциально невыездных россиянах.

Видео: YouTube / FRANCE 24 English