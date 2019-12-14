Приставы прокомментировали сообщение о потенциально невыездных россиянах

Информацию о нескольких миллионах потенциально невыездных граждан ФССП опровергла.

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) прокомментировала сообщение о потенциально невыездных россиянах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу приставов.

Они уточнили, что по состоянию на 1 ноября в России насчитывается 3,4 млн человек. Из них 40% являются должниками по алиментам. Регулятор отмечает, что по сравнению с первой половиной 2019 года, количество должников уменьшилось. На данный момент долг составляет 1,47 трлн рублей.

Напомним, что ранее газета появилась информацию о том, что около 23 млн граждан не могут уехать из страны. Как правило, в числе должников оказались неплательщики алиментов, россияне со штрафами ГИБДД и непогашенными квитанциями по ЖКХ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что российские министерства запретили использование телефонов в более 10 тыс. школ.

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