Российские министерства запретили использование телефонов в более 10 тыс. школ

Такое решение основано на опросе учителей и международном опыте.

Российские министерства настояли на запрете телефонов в более 10 тыс. школ. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву.

В школах Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области уже запретили использование гаджетов. На очереди учреждения в Магадане, Удмуртии, Кемеровском и Пермском крае. Там требование выполнили уже больше половины школ. Глава Минпросвещения Ольга Васильева уточнила, что речь идет об "абсолютно всех проверенных данных". Роспотребнадзор и Роскомнадзор поддерживают министерство.

История с запретом телефонов началась летом 2019 года. Минпросвещения послало в регионы методические указания, в которых преподавателям рекомендовалось ограничить использование мобильных.

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