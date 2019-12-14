Путин внес в Госдуму законопроект о звании "Город трудовой доблести"

В таких городах поставят стелу с изображением герба и более масштабно будут отмечать празднования 1 мая, 9 мая и Дня города.

Президент России Владимир Путин намерен ввести звание "Город трудовой доблести". Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Речь идет о бесперебойном производстве гражданской и военной продукции и проявлении отваги. В таких городах будут ставить стелы с изображением герба города и текстом, согласно указу российского президента. Помимо этого, региональные власти будут устраивать более масштабными празднования 1 мая, 9 мая и Дня города.

Основанием для получения звания могут быть государственные награды, красные знамена Государственного комитета обороны СССР, награжденные работники предприятий за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты героизма местных жителей во времена войны.

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