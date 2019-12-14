С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

У Киева остается единственная возможность спасти положение – продлить действующий контракт на год.

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года. Об этом пишут "РИА Новости".

Это связано с отсутствием заявок на прокачку топлива через украинскую газотранспортную систему и отсутствием компромиссов по контракту о транзите российского газа на Украину. Даже сегодняшние переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене не способствуют изменению ситуации. Единственный вариант, который может спасти положение – это продление действующего контракта на один год.

Таким образом геополитическая значимость Украины на европейском континенте снижается. Эксперты уверены, что скоро можно будет рассуждать о разделе подмандатной территории, которую даже сейчас Зеленский не в силах контролировать.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат президента США пообещал Трампу "важную информацию" после поездки на Украину.