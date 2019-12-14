Адвокат президента США пообещал Трампу "важную информацию" после поездки на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал Трампу "важную информацию" после поездки на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Помощник президента пообещал предоставить 20-страничный доклад, над которым он уже начал работать. Речь пойдет об оппонентах президента США. В ходе поездки на Украину адвокат встретился с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко.
Скоро на экраны выйдет документальный сериал, позиционирующий себя, как "республиканская альтернатива слушаниям по импичменту". Чтобы собрать необходимую информацию американский лидер отправил своего адвоката в Киев и Будапешт.
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Видео: YouTube / Fox News, The White House
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