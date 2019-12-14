Испытание было организовано в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания.

КНДР провела "крупное испытание" на космодроме. Запуск состоялся на западном испытательном полигоне Сохэ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Запуск состоялся вечером 13 декабря. Агентство КНДР не уточнило, что именно испытывалось на космодроме, но операция прошла успешно. Ранее Пхеньян отказался обсуждать с Белым домом денуклеаризацию.

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг отметил, что ядерного разоружения невозможно добиться через санкции, активно применяемые на территории Соединенных Штатов. Постпред России при ООН Василия Небензи согласилась с утверждением коллеги и уточнила, что диалог с США – это всего лишь часть предвыборной кампании Дональда Трампа.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в СовФеде оценили возможные последствия испытания США новой ракеты.

Видео: YouTube / 연합뉴스TV