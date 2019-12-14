Сенатор Алексей Пушков считает, что это вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны.

В СовФеде оценили возможные последствия испытания США новой ракеты.

Для Европы испытания новой ракеты могут стать "мрачным сценарием". Затем последует размещение ракет Соединенных Штатов на континенте. Сенатор Алексей Пушков уверен, что это вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. В МИДе тоже обеспокоены таким развитием событий. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков уверен, что США планировали испытания давно, еще до выхода из Договора о РСМД.

Напомним, что Соединенные Штаты вышли из ДРСМД в начале августа 2019 года. Свое решение американские власти аргументировали тем, что Россия долгое время нарушала соглашение. В Кремле подобные обвинения отвергли.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что врачи из Петербурга уверены, что рак легких можно выявить с помощью стула.

Видео: YouTube / VOA News, CBS 17