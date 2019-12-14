Опасную болезнь можно обнаружить на ранних стадиях с помощью синдрома Ламберта-Итона.

Врачи из Петербурга уверены, что рак легких можно выявить с помощью стула. Изначально этот метод обнаружили американские медики, пишет Express.

Директор НИИ пульмонологии Первого меда Ольга Титова заверила, что синдром Ламберта-Итона не специфичен для выявления диагноза. Тест не универсален, но проблемы при вставании наблюдаются, как правила у больных на ранних стадиях. Трудности с подъемом из сидячего положения указывает на слабость мышц в области бедер, а это зачастую наблюдается у больных раком легких, но не для всех его разновидностей.

Всего медики выделяют 4 вида опухолей с разными клиническими проявлениями и лечением. Если у вас более 3 недель не проходит кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, постоянная одышка или необъяснимая потеря веса – это повод задуматься. Петербургские врачи считают, что также с помощью стула можно диагностировать заболевания нервной системы.

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Видео: YouTube / David Zhang, UCLA Health