В системе появятся новшества, позволяющие повысить эффективность работы с задолженностями.

Минюст намерен изменить правила взыскания долгов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Он предлагает внести поправки во внесудебный возврат просроченной задолженности россиян. По нему взыскатель сможет обратиться в суд в случае, если должник не погасил долг в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. В структуре появится робот-коллектор и профессиональная коллекторская организация. Возвратом долгом по оплате ЖКУ займутся организации, которые в соответствие с Жилищным кодексом РФ вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а именно: управляющие компании, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проект федерального закона "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" предусматривает расширение и уточнение используемого понятийного аппарата.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что депутат Рады посчитал, что Украина является средством Запада для войны с Россией.