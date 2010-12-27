Депутат Рады посчитал, что Украина является средством Запада для войны с Россией

Парламентарий уверен, что страны ЕС и НАТО выстраивают агрессивную политику против России с помощью украинских властей.

Депутат Верховной Рады Ринат Кузьмин посчитал, что Украина является средством Запада для войны с Россией. Об этом парламентарий во всеуслышание заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению депутата, Украина нужна странам ЕС для разграбления ресурсов страны и войны с Россией. Получается, что Запад выстраивает жизнь фактически независимой страны. Депутат не побоялся высказаться и об экс-президенте Украины Петре Порошенко. Он уверен, что ЕС позволили ему воровать взамен на агрессивные действия в сторону Кремля, а новый президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника.

Отношения Украины и России ухудшились после ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела России. В 2015 году Верховная Рада назвала Россию "страной-агрессором".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Зеленский внес в Раду корректировки в Конституцию.