Корректировки касаются децентрализации власти. В сопроводительной карточке упоминается, что он признан президентом как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду корректировки в Конституцию. Текст уже прошёл регистрацию в парламенте, но пока опубликован в официальных источниках.

МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что изменения в Конституции не нарушают Минские соглашения. Страна предана своим договоренностям, достигнутым на "нормандском саммите". В обновленную Конституцию также добавили упоминание об особом статусе ДНР и ЛНР. Реформа местного самоуправления началась ещё при Петре Порошенко. Однако по сей день не была завершена. Зеленский планировал это сделать с сентября текущего года. Предполагается, что новая Конституция вступит в силу и в 2020 году пройдут местные выборы на новой административной основе.

Напомним, что упоминания о поправках в Конституцию допускались еще в октябре. Тогда первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что в декабре или январе будут приняты конституционные изменения.

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Видео: YouTube / Зе! Президент