МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Она пройдет днем 13 января.

МИД России подтвердил встречу Фаиза Сараджа и Халифа Хафтара в Москве. Она запланирована на 13 января, в понедельник. Информацию об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в ведомстве.

В переговорах ливийских руководителей могут принять участие и другие представители государства. Делегаты от ЛНА и ПНС обсудят важные вопросы под эгидой внешнеполитических ведомств РФ и Турции. Подобная инициатива была принята по итогам саммита, который состоялся в Стамбуле.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москву прибыл ливийский маршал Хафтар.

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