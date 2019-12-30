В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Он встретится с Сарраджем в России.

В Москву прибыл ливийский маршал Халифа Хафтар. Иностранец планирует встретиться с премьер-министром Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Чиновник также прибудет в Россию, но немногим позже - только в понедельник 13 января. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник информации.

Ранее Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали стороны Ливии прекратить огонь с 00 часов 12 января. Главы государств выразили надежду, что руководителям удастся сесть за стол переговоров. Хафтар поддержал инициативу. Однако он не отказался от наступления на столицу Ливии. Саррадж также позитивен к инициативе, но настаивает на выводе подразделений армии Хафтара. С часа ночи по местному времени силы ЛНА и ПНС прекратили боевые действия.

Конфликт в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Его свергли, а после ликвидировали. На данный момент в стране зафиксировано двоевластие. Востоком управляет избранный населением парламент. На западе (включая столицу Триполи) управляет сформированное Правительство. Оно создано при поддержке ООН и Евросоюза.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент на востоке Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией.

Видео: YouTube/FRANCE 24 English, CNEWS, Sky News, TRT World