Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии

С 2011 года Ливия фактически разделена на восток и запад.

Ливийская национальная армия захватила порт города Сирт, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в вооруженных силах Ливии.

Стало известно о том, что отряды маршала Халифы Хафтара совершили морской десант в городе. Кроме того, войска завладели военной базой ас-Саади и некоторыми районами. Далее их целью стал центр Сирта.

С 2011 года в Ливии царит двоевластие. На востоке страны правит парламент, выбранный народом, а на западе Правительство национального согласие, которое сформировало ООН и Евросоюз. Там же находится столица Триполи. Армия Хафтара, которая сотрудничает с восточной частью, пытается захватить столицу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ливия официально запросила у Турции военную поддержку.

Видео: Ref / YouTube