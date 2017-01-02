Информацию об этом подтвердили в офисе ПНС.

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку. Запрос Анкаре поступил от Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщили "РИА Новости",

Президент Реджеп Тайип Эрдоган привезет воздушную, морскую, наземную поддержку в страну. Благодаря иностранному вооружению власти Ливии хотят отразить наступление на Триполи

Ранее Турция заявила, что намерена использовать свои войска на территории Ливии. Эрдоган считает, что это произойдет уже в январе 2020 года. Однако сперва он должен получить разрешение на ввод войск от парламента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии.

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