Делегаты встретились в российском МИДе.

Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии. Экспертные консультации по данному вопросу состоялись в МИДе РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Делегацию от Кремля возглавлял спецпредставитель по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Чиновник также является замминистра иностранных дел страны. От Турции на встрече присутствовал замглавы внешнеполитического ведомства Седат Онал.

Стороны договорились о продлении контрактов по ливийской проблематике. Они включают в себя оказание содействия по скорейшему разрешению ситуации в стране.

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