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Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии

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Делегаты встретились в российском МИДе.

Россия и Турция договорились содействовать урегулированию в Ливии. Экспертные консультации по данному вопросу состоялись в МИДе РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Делегацию от Кремля возглавлял спецпредставитель по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Чиновник также является замминистра иностранных дел страны. От Турции на встрече присутствовал замглавы внешнеполитического ведомства Седат Онал.

Стороны договорились о продлении контрактов по ливийской проблематике. Они включают в себя оказание содействия по скорейшему разрешению ситуации в стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Теги: ливия, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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