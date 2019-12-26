Военные могут отправиться в страну уже в начале 2020 года.

Реджеп Тайип Эрдоган решил отправить войска в Ливию. Глава Турции попросил об этом парламент уже в январе 2020 года. Это будет сделано как только депутаты начнут работу в новом году

Однако по словам президента, "в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут". Об этом политик заявил во время выступления в Анкаре, которое транслировалось на телеканале NTV. Сейчас Турция готова оказать любую поддержку Триполи в борьбе с "мятежным генералом". За него в стране выступают некоторые арабские и европейские государства. Однако Анкара намерена встать на сторону законного правительства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США одобрили билль о признании России "спонсором терроризма".

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME