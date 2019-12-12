Документ изучит Майк Помпео.

В сенате США одобрили билль о признании России "спонсором терроризма". Документ поддерживают Иран, Северная Корея, Сирия, Судан. Ранее под ним подписывались Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на международный комитет организации.

Теперь решение будет принимать госсекретарь США Майк Помпео. В случае положительного вердикта, Россию объявят спонсором экстремистов. Также сенаторы одобрили резолюцию, запрещающую Трампу начинать процедуру выхода Америки из НАТО. Сделать это можно будет только с разрешения конгресса.

На заседании не принят единственный законопроект. Он касается защиты от агрессии Кремля. Глава Госдепартамента даст заключение по данному вопросу. Это произойдет в течение 90 дней после вступления закона в силу. Политик определит, стоит ли считать вооруженные формирования ЛНР и ДНР "иностранными террористическими организациями". Также американцы определят, есть ли российские бойцы среди формирований на Донбассе и контролирует ли страна ситуацию в данном регионе Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ъ" узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией.