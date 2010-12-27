"Ъ" узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Страны могут договориться об увеличении товарооборота.

"Коммерсантъ" узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией. Во время переговоров в Вашингтоне 10 декабря сделаны громкие заявления. Об этом изданию сообщил источник, входящий в круг дипломатической миссии страны.

Президент США объявил главе МИД РФ, что хочет увеличить товарооборот "в несколько раз". Однако конкретные предложения по данному вопросы дипломаты не обсуждали

Напомним, что сейчас против России действуют американские экономические санкции. Однако коллеги готовятся объявить о запуске Делового консультативного совета. Этот механизм утвердили Трамп и Путин в июле 2018 года. Глава Америки ранее презентовал новость о том, что скоро общественность ждет "значительное сообщение" в сфере экономического сотрудничества. Подобный анонс подтвердил и государственный секретарь Майк Помпео.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Donald J. Trump

Видео: YouTube/

