Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава МИД РФ считает, что президент США понимает выгоду от добрых отношений с Россией.
Нет оснований сомневаться, что Трамп понимает выгоду для американского бизнеса, для ситуации в мире
прокомментировал спикер
Об этом дипломат заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам встречи в Вашингтоне. Ранее Трамп заметил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией. Он провел "хорошую встречу с министром Лавровым и представителями из РФ".
Ранее Piter.tv писал о том, что встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне при закрытых дверях.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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