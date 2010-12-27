Оба остались довольны проведенной беседой.

Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава МИД РФ считает, что президент США понимает выгоду от добрых отношений с Россией.

Нет оснований сомневаться, что Трамп понимает выгоду для американского бизнеса, для ситуации в мире прокомментировал спикер

Об этом дипломат заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам встречи в Вашингтоне. Ранее Трамп заметил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией. Он провел "хорошую встречу с министром Лавровым и представителями из РФ".

Ранее Piter.tv писал о том, что встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне при закрытых дверях.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

