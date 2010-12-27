  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом
Сегодня, 7:27
59
lesjasap

Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом

0 0

Оба остались довольны проведенной беседой.

Сергей Лавров прокомментировал встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава МИД РФ считает, что президент США понимает выгоду от добрых отношений с Россией.

Нет оснований сомневаться, что Трамп понимает выгоду для американского бизнеса,  для ситуации в мире

прокомментировал спикер

Об этом дипломат заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам встречи в Вашингтоне. Ранее Трамп заметил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией. Он провел "хорошую встречу с министром Лавровым и представителями из РФ".

Ранее Piter.tv писал о том, что встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне при закрытых дверях.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: дональд трамп, мид, сергей лавров, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии