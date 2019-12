Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне при закрытых дверях

До этого глава МИД России пообщается с Майком Помпео.

Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа будет закрыта для прессы. Глава МИД РФ посетит столицу США днем 10 декабря. Об этом сообщили "РИА Новости".

Встреча с президентом Америки у российского дипломата запланирована на 22:30 по московскому времени. Политики переговорят в Овальном кабинете Белого дома. До этого Лавров успеет встретиться в госдепартаменте с госсекретарем Майком Помпео. Сначала дипломаты проведут личную беседу, после - рабочий обед. Завершится общение итоговой пресс-конференцией перед журналистами. Продолжительность каждого из мероприятий не заявлена.

