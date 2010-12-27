В МИД Германии заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

При этом не исключается возможность введения новых ограничений.

В настоящее время у Евросоюза нет веских оснований изменять санкционный режим в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter.

Он отметил, что вклад РФ в "поиск мира на Украине" является ключом для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией. Министр добавил, что "люди на Восточной Украине слишком долго ждали мира".

Хайко Маас не исключил возможность введения новых ограничений в случае необходимости.

Ранее мы писали, что кабмин Германии обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии.