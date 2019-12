Российский дипломат не был в Вашингтоне с 2017 года.

Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря. Общение пройдет в рамках рабочего обеда, затем состоится пресс-конференция. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник в администрации.

Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени, конференции - на 21:15. Министры обсудят "широкий круг региональных и двусторонних вопросов". Ранее помощник президента США заявил CBS, что не стоит не исключать возможность встречи Лаврова с Дональдом Трампом. Это стало бы ответом России, так как Помпео во время своего визита встречался лично с Путиным. В случае встречи с главой Америки, российский дипломат затронет вопрос контроля над вооружениями.

Напомним, что в последний раз глава МИД РФ посещал с рабочим визитом столицу США в 2017 году.

