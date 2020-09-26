Андрей Таран заявил, что самолет мог упасть из-за технической неисправности.

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Андрей Таран, который прибыл на место трагедии в город Чугуев.

Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика Андрей Таран, глава Минобороны Украины

ГБР Украины изучает четыре версии, из-за которых могла произойти катастрофа. В СБУ напомнили, что упавшим бортом управлял опытный командир. Он заявил диспетчеру об отказе одного из двигателей. Пилот планировал посадить самолет самостоятельно. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. Сейчас в живых после крушения остался один человек из 27 пассажиров, находившихся в воздушном судне. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине.

Видео: YT / Україна 24