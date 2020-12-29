СМИ: полицейского уронили в снег, Росгвардия выстраивается вдоль Тверской улицы.

В МВД заявили, что около 4 тысяч человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы на Пушкинской площади. Об этом журналистам рассказала пресс-служба столичного управления полиции.

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Корреспондент ТАСС уточнил, что в настоящее время МВД стягивает подкрепление, а Пушкинская площадь практически заблокирована. Регулярно протестующие устраивают стычки с правоохранительными органами. На данный момент известно о трех потасовках с представителями закона. В оперативников кидают пластиковые бутылки, снежки, яйца. С одной девушки-правоохранителя митингующие хотели снять бронежилет, у остальных - отобрать спецсредства, которыми они задерживали активистов. Журналисты "Медиазоны" написали о том, что одного из полицейских толпа уронила в снег. Ранее были задержаны Любовь Соболь и Илья Варламов.

В социальных сетях жена Алексея Навального написала о том, что вышла на акцию в Москве. Она прикрепила к посту фотографию. В Росгвардии заметили, что толпа протестующих движется по Тверской улице. Они идут к Манежной площади. Росгвардейцы начали выстраиваться вдоль всей Тверской.

Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро.

Фото и видео: Avtozak.Live, Медиазона

