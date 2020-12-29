Активисты мешают движению транспорта в центре Москвы.

Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть. Об этом журналистам через Telegram-канал рассказали представители Центра организации дорожного движения по региону. Чиновники уточнили, что в настоящее время протестующие мешают движению транспорта. В ведомстве попросили митингующих не останавливать автомобили и общественный транспорт, а также машины экстренных служб.

Журналисты из "Медиазоны" рассказали о том, что на Пушкинской площади участились стычки с правоохранительными органами. Участники акции встали в живую цель перед памятником русскому писателю. Ранее было совершено нападение на нескольких представителей закона. Полицию забросали снежками и наледью. Сейчас активисты бросают в оперативников пластиковые бутылки и яйца. В некоторых местах оппозиционеры снесли ограждения.

Напомним, что ранее МВД и Генпрокуратура заявляли о том, что провокации и угрозы общественному порядку будут немедленно пресекаться. В силовых структурах уточнили, что организаторы и участники незаконных шествий будут нести ответственность согласно российскому законодательству.

В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции.

Видео: Mash

