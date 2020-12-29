СМИ: протестующие пытаются отбить у оперативников задержанных.

Протестующие напали на двух полицейских на акции в Москве. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным жителей региона, участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади атаковали представителей закона. С одной сотрудницы правоохранительных органов попытались сорвать бронежилет, второго - толкнули.

Также известно, что третьего полицейского окружили толпой. С мужчины митингующие сняли видеорегистратор. В настоящее время протестующие создают давку в центре города. В ТАСС рассказали, что протестующие пытаются спровоцировать полицию, а также отбить уже задержанных активистов. Участники акции кидают в ОМОН снег и куски наледи.

Напомним, что в МВД предупреждают о незаконности акций, проходящих по России 23 января. В полиции уточнили, что сделают все для обеспечения порядка. Участников митингов и шествий, как и их организаторов, ждет ответственность по российскому законодательству.

Любовь Соболь задержали в Москве во время интервью "Дождю".

Фото: ТГ/BAZA, Znak.com

Видео: TG / Kotsnews