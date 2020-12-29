Протестующие напали на двух полицейских на акции в Москве. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным жителей региона, участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади атаковали представителей закона. С одной сотрудницы правоохранительных органов попытались сорвать бронежилет, второго - толкнули.
Также известно, что третьего полицейского окружили толпой. С мужчины митингующие сняли видеорегистратор. В настоящее время протестующие создают давку в центре города. В ТАСС рассказали, что протестующие пытаются спровоцировать полицию, а также отбить уже задержанных активистов. Участники акции кидают в ОМОН снег и куски наледи.
Напомним, что в МВД предупреждают о незаконности акций, проходящих по России 23 января. В полиции уточнили, что сделают все для обеспечения порядка. Участников митингов и шествий, как и их организаторов, ждет ответственность по российскому законодательству.
Любовь Соболь задержали в Москве во время интервью "Дождю".
Фото: ТГ/BAZA, Znak.com
Видео: TG / Kotsnews
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