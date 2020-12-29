Любовь Соболь задержали в Москве во время интервью "Дождю"

Активистку увела полиция во время участия в несогласованной акции протеста.

В Москве на несогласованной акции протеста задержали сторонницу Алексея навального. Об этом сообщили журналисты телеканала "Дождь". По данным СМИ, инцидент произошел прямо во время интервью. Уточняется, что россиянку задержали через пару минут после того, как она прибыла на Пушкинскую площадь. Сейчас на территории места, на котором собираются активисты, наблюдаются перебои с интернетом и мобильной связью.

Напомним, что ранее Симоновский суд города назначил Любови Соболь административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Оппозиционерку наказали за повторное нарушение порядка проведения незаконного массового мероприятия.

В Москве начались первые задержания на несогласованной акции. Задержан Илья Варламов.