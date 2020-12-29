Ранее в соцсетях распространился ролик с тем, как мальчика с площади уводит представитель закона.

В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции на Пушкинской площади. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала омбудсмен по правам несовершеннолетних Ольга Ярославская. Уполномоченная в столичном регионе объяснила, что уже получила сведения о произошедшем из социальных сетей. ранее там распространилось видео с моментом, когда мальчика на митинге уводит полицейский.

Уже разбираюсь, выясняю подробности Ольга Ярославская, детский омбудсмен по Москве

Напомним, что МВД предупреждает граждан о незаконности участия в акциях поддержки Алексея Навального, которые проходят по стране 23 января. Правоохранительные органы заявили, что протестующие и организаторы мероприятий будут отвечать перед законом. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить в Интернете информацию с призывами к участию в несогласованных акциях протеста.

Протестующие напали на двух полицейских на акции в Москве.

Фото и видео: Avtozak LIVE