Москвичам сложно выйти в центр города из станций метро "Пушкинская" и "Тверская".

Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро. Об этом заявили представители столичного департамента по транспорту в Telegram-канале. По сведениям чиновников, протестующие не дают пассажирам свободно попасть на подземные станции "Пушкинская" и "Тверская". Ранее стало известно, что московские станции метрополитена "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" будут работать днем 23 января в штатном режиме, но в случае необходимости руководство готово закрыть некоторые выходы.

Выход из метро "Пушкинская" и "Тверская" заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий заявление ЦОДД

Власти Москвы просят горожан пользоваться другими станциями метрополитена, а также по возможности отложить поездки в центральную часть города. Известно, что в настоящее время часть активистов, вышедших на улицу в поддержку Алексея Навального, решила двинуться от Пушкинской площади к Манежной. Они двигаются по Тверской улице в направлении Кремля.

Журналисты информационного агентства Reuters сообщила, что сейчас в центре города собралось около 10 тысяч протестующих.

Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть.

Фото: ТГ/Раньше всех. Ну почти.

