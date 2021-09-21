В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Мария Захарова оценила европейское постановление об "ответственности" РФ за гибель бывшего сотрудника ФСБ.

В российском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Александра Литвиненко. Об этом на регулярном брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница прокомментировала постановление международно инстанции, в котором РФ сделали "ответственной" за гибель бывшего офицера ФСБ. В качестве моральной компенсации вдове гражданина РФ должно быть выплачено 100 тысяч евро. Такую позицию со стороны ЕСПЧ Захарова назвала культивированием русофобии. Она заметила, что решение суда и Совета Европы вызывает немало вопросов.

Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в русофобию, ставшую столь популярной в некоторых западных государствах. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что экс-представитель ФСБ РФ Александр Литвиненко погиб в ноябре 2006 года после побега в Великобританию. Трагедия произошла вскоре после того, как мужчина получил британское гражданство. Мужчине резко начало становиться плохо после чаепития с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. После гибели бывшего силовика эксперты выявили в его организме большое количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по уголовному делу проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Политик отрицает выдвинутые Лондоном обвинения. Проводимое расследование он считает "театральным фарсом".

Захарова назвала "Умное голосование" глупостью. Кремль считает голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко.

Фото и видео: МИД России