Кремль считает голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Суд считает, что РФ не провела эффективного расследования в связи с гибелью экс-сотрудника ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы Европейского суда по правам человека по делу о смерти экс-сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко являются голословными. Об этом пишет ТАСС.

По мнению суда, Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью мужчины и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти. Данные действия со стороны РФ суд признал нарушением международных конвенций. В связи с этим ЕСПЧ предписал российским властям выплатить вдове Литвиненко компенсацию в 100 тыс. евро, а также оплатить ей судебные издержки в размере 22,5 тыс. евро.

Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет <…> До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно <…> Мы не готовы прислушиваться к таким решениям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Правоохранительные органы Великобритании трактовали смерть Литвиненко как убийство, и обвинили в этом российские власти, Кремль это отрицает. Прокуратура Британии сочла, что Литвиненко был убит за свою оппозиционную деятельность.

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Фото: kremlin.ru