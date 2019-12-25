Мужчина задержан, им оказался ранее судимый гражданин.

Красноярец напал с ножом на двух подростков. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. По данным МВД, местный житель с холодным оружием атаковал несовершеннолетних на территории микрорайона Пашенный. В настоящее время подозреваемый задержан. Им является 57-летний ранее судимый злоумышленник. Ему удалось ранить 15-летнего оппонента. Второй мальчик (17-ти лет) получил удар рукой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство (по части 1 статьи 213 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю