В Нижнем Новгороде полицейские изъяли героин у местного жителя

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В Нижнем Новгороде полицейские изъяли наркотические средства, подготовленные к сбыту. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операция проводилась в начале сентября на территории Автозаводского района города. Задержан мужчина 1990 года рождения.

Во время личного досмотра представители закона выявили 45 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в них находились запрещенные вещества (героин). Общая масса наркотиков составила около 60 граммов. Во время обыска в съемной квартире, в которой проживал подозреваемый, оперативники также нашли еще восемь свертков, готовых к реализации, и 1 пакет с героином. В общей сложности вес товара составил порядка 690 граммов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Известно, что продажа наркотиков должна была осуществляться посредством организации тайников. Сейчас фигурант расследования заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.

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Фото: официальный сайт МВД России