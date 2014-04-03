ЕСПЧ признал Россию виновной в смерти Литвиненко

Суд предписал выплатить вдове экс-сотрудника ФСБ 125 тыс. евро.

Европейский суд по правам человека возложил ответственность за смерть экс-сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Александра Литвиненко на российское государство. Об этом информирует пресс-служба ЕСПЧ.

По мнению суда, Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью мужчины и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти, а именно – граждане РФ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Данные действия со стороны РФ суд признал нарушением международных конвенций.

В связи с этим ЕСПЧ предписал российским властям выплатить вдове Литвиненко компенсацию в 100 тыс. евро, а также оплатить ей судебные издержки в размере 22,5 тыс. евро.

Напомним, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Правоохранительные органы Великобритании трактовали смерть Литвиненко как убийство, и обвинили в этом российские власти, Кремль это отрицает. Прокуратура Британии сочла, что Литвиненко был убит за свою оппозиционную деятельность.

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